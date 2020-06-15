SAKARYA Milli elektrikli tren tamamlandı, yerli hızlı tren için çalışmalar devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SAKARYA Milli elektrikli tren tamamlandı, yerli hızlı tren için çalışmalar devam ediyor

Milli elektrikli tren tamamlandı, yerli hızlı tren için çalışmalar devam ediyorULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üretiminin tamamlandığını belirterek, 'En kısa zamanda raylara indirip testlere başlayıp yolcu taşıyacağız.

15.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:52

Milli elektrikli tren tamamlandı, yerli hızlı tren için çalışmalar devam ediyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üretiminin tamamlandığını belirterek, 'En kısa zamanda raylara indirip testlere başlayıp yolcu taşıyacağız. Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre. Ayrıca saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek ve vatandaşa konforlu ulaşım hizmeti sağlayacak yerli hızlı tren için çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üretildiği Adapazarı'ndaki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) fabrikasını ziyaret etti. TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhami Kocaarslan'dan brifing alan Bakan Karaismailoğlu milli elektrikli treni inceledi.

Bakan Karaismailoğlu incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 'İlk defa ülkemizde yerli ve milli elektrikli tren setinin son aşamalarına şahitlik ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda raylara indirip testlere başlayıp yolcu taşıyacağız. Proje kapsamında ilk alt yapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama tesisleri 2019 yılında devreye alındı. Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre. Ayrıca saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek ve vatandaşa konforlu ulaşım hizmeti sağlayacak yerli hızlı tren için çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ar-Ge'deki genç arkadaşlarımız bu konuya odaklandılar. Tedarikçilerimiz yerlidir. Milli trenimiz sanayimizin gelişmesinde lokomotif görevi üstlenmiştir.' dedi

30 AĞUSTOS'TA TESTLER BAŞLIYOR

29 Haziran'da fabrika testlerinin ardından 30 Ağustos'ta ray ve yol testlerinin yapılmaya başlanacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

'Yerli milli tren projemiz markalaşma ve ihraç etme hedeflerimizin en önemlilerindendir. Kara, hava, deniz yollarımızla birlikte ulaşım notlarıyla bizlere hedef gösteren, yüreklendiren, desteklerini bizden hiç ayırmayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Milli tren için çalışan herkese teşekkür ediyorum, bize bu milli gururu yaşattılar. İnşallah 29 Haziran'da tekrar buraya geleceğiz bütün arkadaşlarımız ile birlikte fabrika testlerine başlayacağız. Bunun devamında 30 Ağustos'ta bir tören yapıp ray testlerine ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de bu yıl içerisinde de işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız.' .

SAKARYA Milli elektrikli tren tamamlandı, yerli hızlı tren için çalışmalar devam ediyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Murat Kurum Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Demet Evgar Şeyma Subaşı Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Semih Özsoy Metin Oktay Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: SAKARYA Milli elektrikli tren tamamlandı, yerli hızlı tren için çalışmalar devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 13:14:29. #1.15#
title