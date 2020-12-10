Sakarya Milli Eğitim'den çevrim içi etkinlikler
Sakarya İl Millİ Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere yönelik çevrim içi etkinlikler düzenliyor.
Sakarya İl Millİ Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere yönelik çevrim içi etkinlikler düzenliyor.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve Sakarya Eğitim Akademisi (SEAK) organizasyonunda çevrim içi üzerinden yayımlanan uzaktan eğitim etkinliklerinin büyük beğeni gördüğü kaydedildi.
Açıklamada, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından "Kariyer Günleri", "YKS'ye Hazırlık Motivasyon Semineri", "Motivasyon, Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı, Ailecek Kitap Okuyoruz Projesi", "Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim", "Erasmus+: Yeni Ufuklar", "Değerler Eğitimi" "Dijital Pedagoji, Bizim Evin Terapötik Halleri" etkinliklerinin düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim dönemini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla hazırlanan etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz