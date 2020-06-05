Sakarya Millet Bahçesi açıldı Sakarya Millet Bahçesi açıldıSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde büyük bir bölümü tamamlanan millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da gerçekleştirdiği programla açıldı.

Sakarya Millet Bahçesi açıldı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde büyük bir bölümü tamamlanan millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da gerçekleştirdiği programla açıldı.

Adapazarı ilçesinde büyük bir bölümü tamamlanan millet bahçesi programının açılışına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, ilçe belediye başkanları, oda temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Ankara Kültür Merkezi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan ve Sakarya Millet Bahçesi'nin de aralarında bulunduğu 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte kurdele kesti.

Kaynak: DHA