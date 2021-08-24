Sakarya Meydan Muharebesinin yaşandığı topraklar Haymana

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Sakarya Meydan Muharebesinin yaşandığı topraklar Haymana Haymana'da, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı nedeniyle yaklaşık aylık bir program cetveli düzenlendi.

Sakarya Meydan Muharebesinin yaşandığı topraklar Haymana

ANKARA - Haymana'da, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı nedeniyle yaklaşık aylık bir program cetveli düzenlendi.

Haymana'da, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı nedeniyle yaklaşık aylık bir program cetveli düzenlendi. Programa, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekilleri Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Levent Gök, İYİ Parti Milletvekilleri İbrahim Halil Oral, Fahrettin Yokuş, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut katıldı.

Sabah Anıtkabir'e çelenk konulması ile Sakarya Meydan muharebesi etkinlikleri başladı. Bu kapsamda Sakarya Meydan Muharebesinin başladığı ilk gün olan 23 Ağustos'un 100'üncü yıl anısına 100 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Ardından da 100 metrelik Türk bayrağını taşıyan yaklaşık beş 5 bin kişi ellerindeki meşalelerle Mangal Dağı Şehitliğine yürüdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner