Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlu Olsun - Haberler
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Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

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Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanışının 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanışının 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kadir Albayrak, mesajında şu ifadeler ver verdi:

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanışının 100. yıl dönümünü kutluyor olmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz.

I. Dünya Savaşı sonrasında Ege Bölgemizi işgal eden Yunan Ordusu, Ankara'yı ele geçirmek, TBMM'nin varlığına son vermek ve Sevr Antlaşması'nı kabul ettirmek amacıyla 23 Ağustos 1921 tarihinde askeri harekat başlatmış, Sakarya Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen bu savaş 13 Eylül 1921'de Milli Mücadelenin Büyük Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetimindeki kahraman ordumuzun zaferiyle sonuçlanmıştır.

Kahraman ordumuza, "Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz" emrini veren Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, savaşı geniş bir alana yaymış, askeri dehasıyla Sakarya Meydan Muharebesi'nde düşman ordusunun yenilgiye uğratılmasını sağlamıştır.

100 kilometre uzunluğunda bir alanda 22 gün 22 gece süren bu savaşın sonunda Yunan Ordusu geri çekilmiş ve kahraman ordumuz tarafından vatan topraklarımızın işgalden kurtarılacağı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin önü açılmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, şanlı bir kahramanlık destanı olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünü kutluyor, Ebedi Önderimiz ve Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum.

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

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Haber: Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlu Olsun - Haberler
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