Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle pedal çeviriyor
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Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle pedal çeviriyor

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle pedal çeviriyor
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına bisikletiyle İzmir'de Ankara'ya giden Orhan Kotluk, Uşak'a ulaştı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına bisikletiyle İzmir'de Ankara'ya giden Orhan Kotluk, Uşak'a ulaştı.

Orhan Kutluk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2005'ten bu yana Türkiye'nin farklı yerlerinde vatan uğruna canlarını feda eden şehitler anısına pedal çevirdiğini söyledi.

Bu sene de Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla İzmir'den yola çıktığını kaydeden Kutluk, "Bu yolculuğumun sonunda da Atamıza ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı sunmak adına şanlı bayrağımızı göndere çekip, Anıtkabir'i ziyaret edeceğim. Bu yolculuğuma başlarken bana destek olan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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