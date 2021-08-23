MSB, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü için video hazırladı
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MSB, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü için video hazırladı

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

Video bakanlığın Twitter hesabından, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünde başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bir direniş ortaya koyarak tarihimize şanlı bir zafer daha ekleyen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesiyle paylaşıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" sözüyle başlayan videoda, muharebenin dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olduğu vurgulandı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin, 1683'teki 2. Viyana Kuşatmasıyla başlayan geri çekilme sürecini durdurarak Türk milleti için savunmadan taarruza geçişinin sembolü olduğuna dikkati çekilen videoda, Tekalif-i Milliye emirleriyle Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Muharebenin ordu-millet dayanışmasının tarihteki en güzel örneklerinden birisi olduğuna işaret edilen videoda, Sakarya Meydan Muharebesi'nin hazırlıklarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yerinde denetlediği ve "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz." şeklindeki tarihi emrini verdiği kaydedildi.

22 gün 22 gece süren savaşın Türk'ün zaferiyle sonuçlandığı ve Yunan ordusunun bozguna uğrayarak geri çekildiği hatırlatılan video, "Sakarya Zaferi, Türk yurdunu işgal ve Türk milletini esarete mahkum etme planının iflas ettiğini tüm dünyaya göstermiştir." mesajıyla son buldu.

MSB, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü için video hazırladı
MSB, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü için video hazırladı
MSB, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü için video hazırladı
MSB, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü için video hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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