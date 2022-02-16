Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı - Haberler
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Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
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Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün, FETÖ üyelerine yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün, FETÖ üyelerine yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Aralarında daha önceden FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan işlem yapılan, tutuklandıktan sonra cezaevinden çıkan kişilerin de olduğu şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduklarının tespit edilmesiyle Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak'ta gerçekleşen operasyonlarla 20 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, yasaklanmış kitap ve dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Haberler

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