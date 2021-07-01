Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak yapılan terör operasyonunda 2'si Irak, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 3 DEAŞ'lı gözaltına alındı.

Sakarya merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak yapılan terör operasyonunda 2'si Irak, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 3 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Suriye'de yaralandıktan sonra Türkiye'ye tedavi için gönderildiğini kabul eden Suriye uyruklu şahsın, eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Eylem ve faaliyetleri sırasında çekilmiş fotoğraf ve video görüntüleri de ele geçirilen şahısların emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde; Sakarya merkezli Adana, Ankara ve Bolu illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi gözaltına alınarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 2'si Irak, 1'i Suriye uyruklu olan şüphelilerin eylem ve faaliyetleri sırasında çekilen fotoğraf ve video görüntüleri de ele geçirildi.

Suriye DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermekteyken yaralanan ve yaralandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen Suriye uyruklu şahsın, kendisine gelecek talimatlar üzerine eylem yapacağı yönünde bilgilere ulaşıldı. Terör örgütünün uygulamaya koydukları sözde kanunları halka zorla uygulattıran HİSBE Biriminde faaliyet gösterdiği ve camilerde DEAŞ ile alakalı propaganda amaçlı konuşmalar yapan Irak uyruklu şahıs ile terör örgütünün Irak ve Suriye ülkelerinde hakimiyeti altında bulunan bölgelerde para birimi olarak kullanılmak üzere bastırdığı sözde DEAŞ dinarını kullanımıyla ilgili olarak Suriye ülkesinde terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Irak uyruklu şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, şahıslar; eylem ve faaliyetleri sırasında çekilmiş fotoğraf ve video görüntülerin kendilerine ait olduğunu kabul etti. Haziran ayı içerisinde ise terör örgütlerine yönelik olarak yapılan operasyonlarda 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 20 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve 3 şüpheli ise tutuklandı. - SAKARYA

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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