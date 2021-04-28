Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda, yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda, yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren ve yurt içinde diğer örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte ve bazı illerde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda biri Suriye, 3'ü Irak uyruklu 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerin, terör örgütünün propagandasını yapmak amacıyla hazırlanan ve içeriğinde eylem görüntülerinin bulunduğu videolarda yer aldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek