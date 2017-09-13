Sakarya Merkezli 5 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 15 şüpheli yakalandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun talimatları doğrultusunda, Sakarya Emniyet Müdürlüğünce, örgütün adliye yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen ve halen görevde bulunan yazı işleri müdürü, icra müdür yardımcısı, zabıt katipleri ve infaz koruma memuru 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Sakarya, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.



Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.