Sakarya Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Yıldız'dan 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama

Sakarya Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Müge Yıldız, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinden etkilenen kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Yıldız, Eğitim Bir-Sen binasında yaptığı basın açıklamasında, 6 milyon kişinin hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildiğini söyledi.

Binlerce kişinin haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkum edildiğini ifade eden Yıldız, "Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işlerinden ihraç edildi. Şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi. Bin yıl sürecek iddiasına karşı millet 7 yılda darbecilerin heveslerini kursaklarında koydu. Türkiye'de bir ilk olarak darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle yaptıklarının hesabı soruldu. Darbecilerden 21'i müebbet hapisle cezalandırıldı. Tedricen de olsa, vesayet düzeni ve düzenlemeleri bütün yasaklarla birlikte ortadan kaldırıldı." dedi.

Küçümsenmesi imkansız bir biçimde, 28 Şubat döneminde ihraç edilen kamu görevlilerinin açıkta geçirdikleri sürelerin çalışılmış sayılmasına, kazanılmış hak aylığında ve emekli müktesebinde değerlendirilmesine yönelik düzenlemelerin yapıldığını anımsatan Yıldız, belirtilen dönemde kendileri tarafından ödenen primlerin iadesinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Kadın çalışanların başörtülü olarak görev yapmalarına, kız öğrencilerin eğitimin tüm safhalarında okula başörtüsüyle gidebilmelerine yönelik düzenlemelerin yapılmasını değerli bulduklarını ve takdir ettiklerini dile getiren Yıldız, "Fakat yeterli bulmuyoruz. Çünkü hala mağduriyeti süren insanlar var. Hala geçmişteki kayıplar telafi, zararlar tazmin edilmedi. Brifingli yargının neden olduğu mağduriyetler tam olarak giderilmedi. Bir tek kişi dahi dışarda kalmaksızın herkesin hakkının tastamam verilmesi için en yüksek düzeyde çabanın ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hassasiyeti göstermek mazlum ve mağdurlara karşı borcumuz, tarihe ve geleceğe karşı ortak sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu