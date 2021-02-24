Sakarya Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Yıldız'dan 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Yıldız'dan 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama

24.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:56
Sakarya Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Yıldız'dan 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama

Sakarya Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Müge Yıldız, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinden etkilenen kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Sakarya Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Müge Yıldız, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinden etkilenen kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Yıldız, Eğitim Bir-Sen binasında yaptığı basın açıklamasında, 6 milyon kişinin hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildiğini söyledi.

Binlerce kişinin haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkum edildiğini ifade eden Yıldız, "Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işlerinden ihraç edildi. Şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi. Bin yıl sürecek iddiasına karşı millet 7 yılda darbecilerin heveslerini kursaklarında koydu. Türkiye'de bir ilk olarak darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle yaptıklarının hesabı soruldu. Darbecilerden 21'i müebbet hapisle cezalandırıldı. Tedricen de olsa, vesayet düzeni ve düzenlemeleri bütün yasaklarla birlikte ortadan kaldırıldı." dedi.

Küçümsenmesi imkansız bir biçimde, 28 Şubat döneminde ihraç edilen kamu görevlilerinin açıkta geçirdikleri sürelerin çalışılmış sayılmasına, kazanılmış hak aylığında ve emekli müktesebinde değerlendirilmesine yönelik düzenlemelerin yapıldığını anımsatan Yıldız, belirtilen dönemde kendileri tarafından ödenen primlerin iadesinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Kadın çalışanların başörtülü olarak görev yapmalarına, kız öğrencilerin eğitimin tüm safhalarında okula başörtüsüyle gidebilmelerine yönelik düzenlemelerin yapılmasını değerli bulduklarını ve takdir ettiklerini dile getiren Yıldız, "Fakat yeterli bulmuyoruz. Çünkü hala mağduriyeti süren insanlar var. Hala geçmişteki kayıplar telafi, zararlar tazmin edilmedi. Brifingli yargının neden olduğu mağduriyetler tam olarak giderilmedi. Bir tek kişi dahi dışarda kalmaksızın herkesin hakkının tastamam verilmesi için en yüksek düzeyde çabanın ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hassasiyeti göstermek mazlum ve mağdurlara karşı borcumuz, tarihe ve geleceğe karşı ortak sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Meltem Miraloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Yıldız'dan 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 14:18:39. #1.14#
title