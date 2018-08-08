Sakarya Marketten Hırsızlık Yaptı, Polisin Uygulamasında Yakalandı

Marketten hırsızlık yaptı, polisin uygulamasında yakalandı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polisin yaptığı uygulama sırasında otomobilin bagajında çok sayıda çocuk maması, diş macunu ve parfümler görüldü. Marketten hırsızlık yaptığı belirlenen A.K. (26) tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gece, Serdivan Kirişhane Caddesi'nde yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagajda çok sayıda çocuk maması, diş macunu ve parfüm görüldü. Otomobil sürücüsü A.K.'nin kimlik sorgulamasında hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu ve 30 Mart'ta Serdivan'daki bir markette gerçekleşen hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Yapılan incelemede, otomobilde bulunan çocuk maması, diş macunu ve parfüm gibi malzemelerin de yine Serdivan'da bulunan bir marketten çalındığı tespit edildi. Marketin güvenlik kameralarında A.K.'nin çocuk bezlerini kendisine yardım eden bir kişinin sırt çantasına doldurduğu görüldü. Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.