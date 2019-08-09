SAKARYA Marketten bıçak satın aldı, zabıta memurunu bıçakladı

09.08.2019 17:44

Marketten bıçak satın aldı, zabıta memurunu bıçakladı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Mehmet T. aralarında husumet bulunan zabıta memuru Yusuf S. ile sokak ortasında tekme yumruk kavga etti. Markete giderek bıçak satın alan Mehmet T., Yusuf S.?yi bıçaklayarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi Müftüzade Sokak'ta meydana geldi. Pamukova Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Yusuf S. ile aralarında husumet bulunan Mehmet T. sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. Yusuf S. ile Mehmet T. sokak ortasında tekme yumruk kavga etti. Araya girenler Yusuf S. ile Mehmet T. arasındaki kavgayı ayırdı. Mehmet T. bu sırada bir markete girerek bıçak satın alarak geri döndü. Mehmet T. bıçakla saldırarak Yusuf S.?yi göğsünden bıçakladı. Yusuf S., Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf S. burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis, Mehmet T.?yi gözaltına aldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA