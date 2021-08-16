Sakarya Mahallesi'nde açık hava sinema keyfi

Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri kapsamında başlattığı açık hava sinema gösterimleri devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri kapsamında başlattığı açık hava sinema gösterimleri devam ediyor.

Bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri her gün farklı bir mahallede düzenleniyor.

Genç yaşlı 7'den 70'e tüm sinema severleri, Türk sinemasının birbirinden seçkin eserleri ile buluşturan açık hava sinema günleri bu kez Sakarya Mahallesi'nde Kemal Özarar Parkı'nda gerçekleştirildi.

Sakarya Mahallesi sakinleri bir Yeşilçam klasiği olan, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe gibi Türk Sinemasının değerli oyuncularını bir araya getiren Köyden İndim Şehre filmini izlediler.

Eyüpsultanlıların yoğun ilgi gösterdiği sinema gösterimi sırasında alanda bulunan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

Kaynak: Habermetre