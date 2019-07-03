SAKARYA Mağazanın camını taşla kırıp, telefonları çaldılar

Mağazanın camını taşla kırıp, telefonları çaldılar

Adapazarı'nda, mağazanın camını taşla kıran hırsızlar 50 bin TL değerinde telefon, tablet ve bilgisayar çaldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Adapazarı'nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde meydana geldi. Bir cep telefonu mağazasının camını taşla kırarak içeri giren hırsızlar, vitrindeki yaklaşık 50 bin TL değerindeki telefon, tablet ve bilgisayarları çalıp, araçla kaçtı. ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mağazadaki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Ertaç Savaş, hırsızların 4 kişi olduğunu belirterek, Taş ile camı patlatıp girmişler. Teşhir mallarımı çalmışlar. Polisten aldığımız bilgiye göre silahlı oldukları söyleniyor. 50 bin TL civarı bir zarar olduğunu tahmin ediyorum dedi.

Kaynak: DHA