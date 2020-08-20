SAKARYA Külahta çiğköfte satana kızdı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğköfte satana kızdı, lavaşta dondurma satmaya başladıSAKARYA'da pastane işletmeciliği yapan Yasin Acar, bir televizyon kanalında izlediği haberde külahta dondurma satıldığını görünce kızarak lavaşta dondurma satmaya başladı.

Külahta çiğköfte satana kızdı, lavaşta dondurma satmaya başladı

SAKARYA'da pastane işletmeciliği yapan Yasin Acar, bir televizyon kanalında izlediği haberde külahta dondurma satıldığını görünce kızarak lavaşta dondurma satmaya başladı.

Kaynarca İlçesine bağlı Merkez Mahallesinde pastane işletmeciliği yapan Yasin Acar, televizyonda haberleri izlediği sırada İstanbul'da bir çiğköftecinin külahta dondurma sattığını gördü. Duruma sinirlenen Acar, kendi pastanesinde lavaşta dondurma satmaya başladı. Cama astığı 'Külahta çiğköfteye inat, lavaşta dondurma bulunur' yazısını gören vatandaşlara yaptığı lavaşta dürümü satan işletmeci Yasin Acar, 'İstanbul'da külahta çiğköfte satan kişiye inat bu lavaşta dondurmayı başlattım' dedi.

İçine dondurma haricinde meyve parçacıkları ve çikolata sosu koyarak hazırladığı lavaşta dondurmayı müşterilerine servis eden Yasin Acar, 'Haberlerde bir video izledim, benim çok dikkatimi çekti. Esnafın birisi külahta çiğ köfte veriyor, bu külahta çiğköfte verme işi değil. Bizde bunlara inat lavaşta dondurma başlattık, güzelde tuttu. Biz bunu külahta çiğköfte satan abimize protesto amaçlı yapıyoruz. Herkes işine sadık olsun ve sahip çıksın. Bizim işimiz lavaşta dondurma satmak değil. Herkes işini layığı ile yapsın' dedi:

Pastanenin camına yapıştırılan yazıyı görünce merak ederek lavaşta dondurma yemeye gelen Sudenur Şener, 'Yolda geçerken lavaşta dondurma yazısını gördüm. Dikkatimi çekti, daha önce hiç böyle bir şey denememiştim. Sonra geldim yedim, waffleden bile daha iyiydi. Bence bu lezzet tutar, herkesin denemesini tavsiye ederim' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA