SAKARYA Koronavirüsü yendi, kızıyla kucaklaştı Koronavirüsü yendi, kızıyla kucaklaştıADAPAZARI'nda, 23 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Emine Tekoğlu, küçük kızıyla evinin önünde kucaklaştı.

Koronavirüsü yendi, kızıyla kucaklaştı

ADAPAZARI'nda, 23 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Emine Tekoğlu, küçük kızıyla evinin önünde kucaklaştı. Anne ve kızının özlemle kucaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Emine Tekoğlu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Emine Tekoğlu'nun yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Emine Tekoğlu 23 günlük tedavinin ardından iyileşerek sağlığına kavuştu. Emine Tekoğlu'nun, 3,5 yaşındaki kızı Masal Mina annesinin iyileşip eve geleceğini öğrenince en güzel kıyafetini giyip evin önünde bekledi. Anne ve kızı özlemle birbirlerine sarıldı. Anne ve kızının kavuşma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA