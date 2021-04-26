Sakarya Köprüsü altında yürek sızlatan görüntüler
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Sakarya Köprüsü altında yürek sızlatan görüntüler

İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Haberler | 3. Sayfa

- Sakarya Köprüsü altında yürek sızlatan görüntüler Uyuşturucu kullanan gençlerin içler acısı halleri işte böyle görüntülendi Ekipler her gün müdahale ediyor, acı manzara değişmiyor Sakarya'da şehrin simgesi olan Sakarya Köprüsü'nün altında her gün onlarca genç alkol ve uyuşturucu içerek...

- Sakarya Köprüsü altında yürek sızlatan görüntüler

Uyuşturucu kullanan gençlerin içler acısı halleri işte böyle görüntülendi

Ekipler her gün müdahale ediyor, acı manzara değişmiyor

SAKARYA - Sakarya'da şehrin simgesi olan Sakarya Köprüsü'nün altında her gün onlarca genç alkol ve uyuşturucu içerek kendini kaybediyor. Bu acı manzara, güvenlik güçlerinin her gün müdahale etmesine rağmen değişmiyor. Ayakta duramayan, kusan ve baygınlık geçiren gençlerin görüntüleri ise yürekleri sızlatıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehrin simgesi olan Eski Sakarya Köprüsü, son günlerde çok acı görüntülere sahne oluyor. Köprünün bulunduğu bölgede yaşayan bazı şahıslar, vatandaşların korkulu rüyası oldu. Sakarya denince akla ilk gelen simgelerden biri olan köprünün altında her gün onlarca genç uyuşturucu madde içip kendini kaybediyor. Gençlerin ibretlik görüntüler oluşturduğu anlar ise saniye saniye kaydedildi. Daha öncelerinde birçok kez şikayet konusu olan ve uyuşturucu bağımlılarının adeta mesken tuttuğu bölgeye kolluk kuvvetleri hemen hemen her gün müdahalede bulunsa da acı manzara değişmiyor.

Kaydedilen görüntülerde; uyuşturucu kullanan bir gencin ayakta durmakta zorluk çektiği anlar yer aldı.

Sakarya Köprüsü altında yürek sızlatan görüntüler
Sakarya Köprüsü altında yürek sızlatan görüntüler
Sakarya Köprüsü altında yürek sızlatan görüntüler
Sakarya Köprüsü altında yürek sızlatan görüntüler
Sakarya Köprüsü altında yürek sızlatan görüntüler
Sakarya Köprüsü altında yürek sızlatan görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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