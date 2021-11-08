Sakarya Köprülü Kavşağı projesi iki yönlü trafiğe açılacak

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yapımı süren Sakarya Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Yüce, köprü bölümü tamamlanan, ana yol ile bağlantı yollarının asfaltlandığı projenin kullanıma açılması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Yapılacak son dokunuşlarla projenin bu hafta içinde trafiğe açılacağını bildiren Yüce, "Proje dahilinde olan Adnan Menderes ve Orhangazi Caddesi'nde asfalt çalışmasının birinci etabı tamamlandı. İşlemin başladığı ikinci etabın da bitmesiyle şehre girişi 1100 metre, şehirden çıkışı 350 metre olmak üzere toplamda 1450 metrelik alana asfalt serilmiş, proje bu caddelerde çift yönlü olarak trafiğe açılmış olacak." ifadesini kullandı.

Yüce, Adapazarı, Serdivan, Erenler ve şehir merkezine ulaşımı sağlayan projenin bu hafta içinde kullanıma başlanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Sakarya'da önümüzdeki yıllarda şehrin trafik yoğunluğunu azaltacak Sakarya Köprülü Kavşağı projesinde nihayet sona geldik. Yarınların daha güzel olması ve büyük bir ihtiyacın karşılanması için büyük bir sabırla ve özveriyle bekleyen bölge esnafımıza ve vatandaşlara gönülden teşekkür ediyoruz. Her zorluğun sonunda bir kolaylık vardır. Bu hafta içinde projeyi kente giriş ve çıkışların yoğun olarak yapıldığı Adnan Menderes ve Orhan Gazi Caddemize iki yönlü olarak trafiğe açıyoruz."