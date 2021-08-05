Sakarya Kombinasından Kan Bağışı 05 Ağustos 2021

Sakarya Kombinasından Kan Bağışı 05 Ağustos 2021 Et ve Süt Kurumu Sakarya Kombinası Müdürlüğü çalışanları Türk Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına katıldı.

Sakarya Kombinasından Kan Bağışı 05 Ağustos 2021 Et ve Süt Kurumu Sakarya Kombinası Müdürlüğü çalışanları Türk Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına katıldı.

Sakarya Kombina Müdürlüğü personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kombina Müdürü Ayşe Bitiş, Sakarya Kombinası olarak düzenli aralıklarla Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek vermeye gayret ettiklerini söyledi ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre