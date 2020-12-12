SAKARYA / KOCAELİ / ZONGULDAK - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sakarya'nın en işlek merkezlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, 15 Demokrasi ve Gar Meydanı boş kaldı.

Kocaeli'nin işlek merkezlerinden Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı