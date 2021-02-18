Son dakika haberi... Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı havadan görüntülendi
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Son dakika haberi... Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı havadan görüntülendi

18.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:38

Gelen son dakika haberine göre Adapazarı ilçesinde, çam ve meşelerle kaplı birinci derece doğal sit alanı Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, havadan görüntülendi.

Adapazarı ilçesinde, çam ve meşelerle kaplı birinci derece doğal sit alanı Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, havadan görüntülendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Taraklı ilçesinde caddelerdeki iş yerleri ve konakların çatılarında kar ve buz kütleleri oluştu. Çatılardan sarkarak tehlike oluşturan buz kütleleri, Taraklı Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Ayrıca beyaz örtüyle kaplanan kent genelinde güzel görüntüler oluştu.

Adapazarı ilçesinde, çam ve meşelerle kaplı birinci derece doğal sit alanı Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, havadan görüntülendi.

Son dakika haberi... Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı havadan görüntülendi
Son dakika haberi... Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı havadan görüntülendi
Son dakika haberi... Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı havadan görüntülendi
Son dakika haberi... Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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