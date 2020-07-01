Sakarya, Kocaeli ve Bartın'daki trafik kazaları KGYS kameralarında Sakarya, Kocaeli ve Bartın'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya, Kocaeli ve Bartın'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kavşağa aynı anda giren iki otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin refüje çıkması yer alıyor. Kocaeli'deki kazada, D-100 kara yolu yan yolda hızlı seyreden bir otomobilin makas atarak kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak durduğu, bu sırada aynı yönde giden hafif ticari aracın da otomobile çarptığı görülüyor. Bartın'daki kazada ise ışıklarda ana yola çıkan hafif ticari aracın otomobille çarpışması kameralara yansıdı. Kaynak: AA