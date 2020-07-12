Sakarya, Kocaeli ve Bartın'da trafik kazaları MOBESE kameralarında Sakarya, Kocaeli ve Bartın'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Sakarya, Kocaeli ve Bartın'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye kavşağında çarpışan iki otomobilden birinin refüje çıkması görülüyor. Kocaeli'de D-100 kara yolunda sol şeritte hızla ilerleyen otomobilin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce sağ, sonra sol bariyerlere çarparak durması, arkadan gelen aracın da kaza yapan otomobile çarpması kameralara yansıyor. Bartın'da ise bir otomobilin yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçen hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra refüje çıkması ve yön tabelasını devirerek durması MOBESE kameralarınca kaydedildi. Kaynak: AA