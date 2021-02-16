Kar yağışı etkisini sürdürüyor (2)

Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor

Dikkat! Bakanlık güvensiz olduğu tespit edilen maske marka ve modellerini tek tek açıkladı

Günlerdir süren kar yağışı yarın akşam İstanbul'u terk edecek

Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmasıyla Hollanda'da bir kanala haber olan doktor konuştu: Çok mutluyuz

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Bolu'da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Bolu'da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sakarya'da kent merkezinde kar kalınlığı 25, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı, Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde ise 1 metre, 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda ise 1,5 metre olarak ölçüldü.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar, karla kaplanan araçlarının üzerini temizlerken, bazıları da iş yerlerinin önünde biriken karı küredi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli

Kentte üç gündür etkili olan kar, yüksek kesimleri yaklaşık 30, şehir merkezini ise 15 santimetreyi bulan beyaz örtüyle kapladı.

Yollarda tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Zabıta ekipleri de kar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Ekipler, Umuttepe yolunda arıza nedeniyle yolda kalan ve kaza yapan araçları çekiyor, karda yürümekte zorluk çeken yayalara da eşlik ediyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 86 santimetre olarak ölçüldü.

Kartepe Belediyesi ekipleri de ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde beş gündür aralıklarla etkili olan yağışla kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Bolu Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Kentte görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu ise bir başka güzelliğe büründü.

Karabük

Karabük'te kar aralıklarla etkisini gösteriyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde 20, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezine gidenler, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor.

Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda ise sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Trafik ve karayolları ekipleri, olası olumsuzluklara karşı Ahmetusta Geçidi ve D-100 kara yolunda alınan önlemleri artırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu