Kelkepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
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Kelkepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

14.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:29

Keltepe'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı Karabük'te dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde tutmaya başladı.

Keltepe'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Karabük'te dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde tutmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen yılın başında hizmete sunulan Kelkepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında yağış nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Kelkepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Kelkepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Kelkepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Kelkepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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