Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Ekipler, kentte belirli alanlar ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ediyor, esnaf ve iş yerleri de zabıta ekiplerince denetleniyor.

Kentte, şu ana kadar 15 bine yakın maske üretildi, 3 milyonu aşkın maske vatandaşlara ulaştırıldı.

Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, kent esnafına yönelik "Ekonomik Destek Paketi"ni onayladı.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, normalleşme süreci ile vatandaşların toplu taşıma araçlarında zorluk yaşamaması için araç ve sefer sayılarındaki artış sürdürülüyor.

1 Haziran'dan itibaren Toplu Taşıma Daire Başkanlığı, hizmet veren hat sayısını 297'den 310'a, çalışan araç sayısını ise 1087'den 1427'ye çıkardı. Günlük hafta içi sefer sayısı ise 10 bin 303'ten 13 bin 858'e yükseltildi.

Salgın dönemi boyunca vatandaşlara hizmet veren toplu taşıma araçları ve taksiler dezenfekte edilerek steril hale getirildi.

Toplu taşıma kullanan vatandaşların sağlığı ve bulaş riskini azaltmak için il genelinde en işlek duraklara 90 adet ayaklı dezenfektan montajı yapıldı.

Ayrıca toplu taşıma hizmeti veren kooperatif ve esnafa 148 bin 500 maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgının başlamasıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi ve diğer talimatlar neticesinde, sokağa çıkma yasağı ve toplu taşıma kullanımına sınırlamalar getirildi.

Bu durumdan toplu taşıma esnafının zarar görmemesi ve verilen hizmetlerin aksamaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, esnafa 17 milyon 600 bin liralık destek ödemesini üç bölümde veriyor.

Bu desteğin birincisi olan 5 milyon 505 bin lira 8 Mayıs'ta ve 5 milyon 580 bin lira ise 4 Haziran'da ödendi.

Kalan üçüncü bölümün ödemesinin ise önümüzdeki ay yapılması planlanıyor.

Düzce

Düzce Valiliğince Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Mengencik köyüne giriş çıkışların 14 gün boyunca kontrollü sağlanmasına ilişkin kararın ardından, jandarma ekiplerince denetim yapılıyor.

Düzce Belediyesi Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) koordinatörlüğünde kurulan atölyede üretilen maskeler, Hamidiye Mahallesi pazar alanında vatandaşlara dağıtıldı.

Polis, zabıta ve jandarma ekipleri "yeni normal" uygulamaları kapsamında, kurum ve işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Bolu

Bolu'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Anadolu Otoyolu kent girişi ile D-100 kara yolunun kent girişinde polis ve sağlık ekipleri tarafından kontroller sürüyor.

Bolu Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu özellikle toplu taşıma araçları, parklar ve caddeler gibi alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis ve bekçiler tarafından vatandaşların maske ve sosyal mesafeleri kontrol ediliyor, kurallara uymayanlar uyarılıyor.

Kaynak: AA