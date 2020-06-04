Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri
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Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri
04.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:46

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı yerler ile park, piknik ve dinlenme alanlarını düzenli dezenfekte ediyor.

Öte yandan, kent genelinde maske dağıtımları sürdürülüyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Mart'tan bu yana salgınla mücadele çalışmaları kapsamında 10 milyon metrekare alan ve 22 bin 586 araç dezenfekte edildi.

Vatandaşların sık kullandığı otogar, havalimanı, tren garı ve toplu taşıma araçları gibi birçok noktada dezenfeksiyon yapılarak, vatandaşların virüsten korunmasına olanak sağlandı.

Eczaneler, kamu kurum ve kuruluşları 9 bin 600 kez düzenli dezenfekte edildi.

Çalışmalarda, Sağlık Bakanlığı onaylı ve insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürünler kullanıldı.

Düzce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

İşletmelerin Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki genelgeye uygunluğu, maske ve eldiven kullanımı, salonların dezenfeksiyonu, randevuyla tıraş ve bakım yapılması gibi konularda ekipler, iş yeri sahiplerine uyarıda bulundu.

Öte yandan, Belediye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapasitesinin altında yolcu taşıyan ve ekonomik sıkıntı yaşayan Düzce Beçi ve Uğur kooperatiflerine, meclis kararıyla araç başına bin lira olmak üzere toplam 40 bin lira ödeme yaptı. Düzce Belediyesince toplu taşıma kooperatiflerine toplam 120 bin lira ödeme yapılacak.

Ayrıca Düzce Valiliğince, farklı meslek gruplarının faaliyet gösterebilmeleri için yerine getirmeleri gereken kriterler belirlendi.

Karabük

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde, taksi, minibüs, özel halk otobüsü ve personel servis araçlarında alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Belediye ekipleri, şehir genelinde halk tarafından yoğun kullanılan yerlerde dezenfeksiyonu sürdürdü.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekipleri, vatandaşların sık kullandığı yerlerin yanı sıra çöp konteynerleri, atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor.

Zabıta ekipleri de vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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