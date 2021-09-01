Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de okullarda uyum eğitimi başladı

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Öğrencilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde zaman zaman ayrı kaldığı okullar, yüz yüze eğitim kapsamında kapılarını miniklere açtı.

Okullara ebeveynlerinin eşliğinde gelen öğrenciler, maske kontrolü ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının ardından bahçeye alındı. Burada öğretmenlerini bekleyen çocukların heyecanlı oldukları görüldü.

Okul bahçesinde çocuklarının servis kayıt işlemlerini yaptıran velilerden bazıları, eğitimin ilk günü hatırası için öz çekim yaptı.

Öğrenciler daha sonra sınıflara alınırken, bazı aileler çocuklarını okulun çevresinde bekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek