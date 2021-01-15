Kar yağışı etkili oluyor
Yağışın etkili olduğu bölgelerden görüntüler Bartın Bartın'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Yağışın etkili olduğu bölgelerden görüntüler Bartın
Bartın'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.
Amasra ilçesi Kazpınarı köyündeki kar manzarası drone ile görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı