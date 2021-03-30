Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu
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Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu

İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Haberler | Güncel
Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu

Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu Vatandaş Süleyman Dik: "İnşallah sürücülerimiz buna riayet ederler" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Sakarya genelinde yaya yollarında boyama...

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Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu

Vatandaş Süleyman Dik: "İnşallah sürücülerimiz buna riayet ederler"

SAKARYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Sakarya genelinde yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirildi. Vatandaş Süleyman Dik, "Kırmızı rendi daha dikkat çekici olmuş, inşallah vatandaş ve sürücülerimiz buna riayet ederler" dedi.

2021 yılı süresince 'Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı' hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kırmızı Çizgi uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Sakarya genelinde yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirildi. Uygulama doğrultusunda ise kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Yaya geçitlerinde kırmızı çizgileri gören vatandaşlar ise uygulamanın şimdiden farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Kırmızı rengi daha dikkat çekici

Yaya geçitlerine çizilen kırmızı çizginin daha belirgin ve dikkat çekici olduğunu belirten Süleyman Dik isimli vatandaş, "Gerçekten iyi bir uygulama olmuş. Daha öncesinde beyazdı bu çizgiler şimdi kırmızı çizgi getirilmiş ve güzel olmuş. Hayırlı olsun, inşallah vatandaşlarımız, sürücülerimiz buna riayet ederler diye umuyoruz. Kırmızı rengi daha dikkat çekici ve belirgin olmuş. Uygulamayı hayata geçirenler sağ olsunlar, hayırlısı olur inşallah" dedi.

Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu
Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu
Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu
Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu
Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu
Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu
Sakarya kırmızı çizgisini çekti, öncelik yayaların oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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