Sakarya keserle babasını öldürdü, polislere "siz mi geldiniz? kendimi öldürecektim" dedi

01.09.2019 20:29

Keserle babasını öldürdü, polislere "Siz mi geldiniz? Kendimi öldürecektim" dedi

SAKARYA'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı baba ve oğlu arasında yaşanan tartışma sonucu iddialara göre oğul, babasını bıçak ve keser darbeleriyle öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polislere evin kapısını açan zanlı "Siz mi geldiniz? Kendimi öldürecektim" dedi.

Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi Gebeşler sokak üzerinde oturan baba Abdullah Adıgüzel ile oğlu R.A arasında nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken R.A evde bulunan keser ve bıçakla babasını öldürdü. Çevre sakinleri evden gelen gürültüler üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açan R.A babasını öldürdüğünü söylerken "Siz mi geldiniz? Kendimi de öldürecektim"dedi. Ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alınan R.A karakola götürülürken olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinde baba Abdullah Adıgüzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Abdullah Adıgüzel'in cenazesi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesii Korucuk ön otopsi merkezine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA