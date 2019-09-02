Sakarya keser ve bıçakla babasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

02.09.2019 14:00

Keser ve bıçakla babasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde tartıştığı babası Abdullah A.'yi bıçak ve keser darbeleriyle öldüren R.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adapazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde Tekeler Mahallesi Gebeşler sokak üzerinde bir sitede meydana gelen olayda Abdullah A. ile oğlu R.A. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmada keser ve bıçak ile babasını öldüren R.A (21) Asayiş Müdürlüğü cinayet büro amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. R.A emniyette verdiği ilk ifadedesinde çelişkili bilgiler verdiği belirtilirken şahısın bir süre önce psikolojik tedavi gördüğü ve daha sonra tedaviyi reddettiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA