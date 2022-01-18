Sakarya kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Sakarya kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Haberler | Güncel

Sakarya kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili olduSAKARYA Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, şehir merkezinde de başladı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu

SAKARYA Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, şehir merkezinde de başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında yüksek kesimlerde etkisini gösteren ve kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulan kar yağışı, şehir merkezinde de başladı. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen yağış, Adapazarı ilçesinde kısa süre etkisini gösterdi. Kar yağışının aralıklarla gün boyu devam etmesi beklenirken, bir haftalık hava tahmininde en düşük sıcaklığın -6 en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması öngörülüyor.

Sakarya kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu

Sakarya kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu

Sakarya kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, kar, Güncel, Haber

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