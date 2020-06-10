Sakarya kenevir üretimiyle ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor
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Sakarya kenevir üretimiyle ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor

Sakarya'da, 100 dekar alanda üretilecek endüstriyel kenevir ile hem şehir hem de ülke ekonomisine katkı sunulması amaçlanıyor.

Sakarya kenevir üretimiyle ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor
10.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:07

Sakarya'da, 100 dekar alanda üretilecek endüstriyel kenevir ile hem şehir hem de ülke ekonomisine katkı sunulması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesinin inşa edileceği alanda gerçekleştirilen kenevir ekimine katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Alancuma'da 500 dönümlük arazide hayata geçecek projenin 100 dekarlık kısmında kenevir üretileceğini belirterek, 50 bin çeşit ürün yapılan, ekimi ve hasadı son derece kolay olmakla birlikte kısa sürede 5 metreye kadar yükselen kenevirin "mucize bitki" olduğunu bildirdi.

Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle kenevir ekimine başlandığını aktararak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da gündeme getirdiği sayısız faydaya sahip keneviri inşallah Sakarya'da üreteceğiz. Ülkemizin önünü açacak bir proje olduğunu görerek, biz de endüstriyel kenevir ekimini gerçekleştirdik. Ekimlerimizin bir kısmını yapmıştık. Şimdi de ekim çalışmalarına bizzat katıldım. 100 dekar alanda kenevir üreteceğiz. Kenevir ürünü, ekimi ve hasadı kolay olmakla birlikte tarımdan sağlığa, inşaattan gıdaya, petrolden sanayiye, plastik ürünlerden tekstil ürünlerine kadar daha birçok sektörde kullanılabilen çok avantajlı milli bir hazinedir. İnşallah ekimini gerçekleştirdiğimiz endüstriyel kenevir ile hem ülkemiz hem de şehrimiz ekonomisine büyük katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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