Sakarya kaza anı kameralara yansıdı
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Sakarya kaza anı kameralara yansıdı

Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)Adapazarı'nda otomobil ile servis aracının çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

03.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:46
Sakarya kaza anı kameralara yansıdı

Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)

'nda otomobil ile servis aracının çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Caddede ilerlerken sokağa girmek için dönüş yapan otomobile minibüsün çarptığı, otomobilin elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştığı, olay yerinde bulunan vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle servis sürücüsüne saldırdığı görüldü.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Sakarya kaza anı kameralara yansıdı
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