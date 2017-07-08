Sakarya Kaynarca'daki Vahşetin Kurbanları Son Yolculuklarına Uğurlanıyor 2

Sakarya Kaynarca'daki vahşetin kurbanları Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri son yolculuğuna uğurlanıyor-2(Tür: Yurt)
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