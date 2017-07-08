Sakarya Kaynarca'daki Vahşetin Kurbanları Son Yolculuklarına Uğurlanıyor

Sakarya Kaynarca'daki Vahşetin Kurbanları Son Yolculuklarına Uğurlanıyor

Sakarya Kaynarca'daki vahşetin kurbanları Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri son yolculuğuna uğurlanıyor(Tür: Yurt)

Sakarya Kaynarca'daki vahşetin kurbanları Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri son yolculuğuna uğurlanıyor

(Tür: Yurt)