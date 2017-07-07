Sakarya Kaynarca'daki Vahşetin Failleri Hem Iş Arkadaşı, Hem Komşu Çıktı

Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı (9)



BABA FENALAŞTI



İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu Yorgolar Mezarlığı morguna getirildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alarak Adapazarı'na gelen Halid Al-Rahmun cenazelerin indirildiği sırada fenalık geçirdi. Fenalaşan Halid Al-Rahmun'a 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu cenazeyi omuzlayarak morga kadar taşınmasına yardımcı oldu. Cenaze yarın Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere Suriye'nin İdlib şehrine götürülecek.



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Haber: Aziz GÜVENER / SAKARYA, (DHA)



(Tür: Yurt)