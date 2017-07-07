Sakarya Kaynarca'daki Vahşetin Failleri Hem Iş Arkadaşı, Hem Komşu Çıktı
Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı (8)ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEDEN GÖTÜRÜLDÜLERTutuklanan Birol K. ile Cemal B. Kaynarca Adliyesi'nden çelik yelekler giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında özel harekat polisine ait 'akrep' olarak bilinen zırhlı araca bindirildi.
Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı (8)
ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEDEN GÖTÜRÜLDÜLER
Tutuklanan Birol K. ile Cemal B. Kaynarca Adliyesi'nden çelik yelekler giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında özel harekat polisine ait 'akrep' olarak bilinen zırhlı araca bindirildi. Adliyenin önünde bulunan kalabalık araca saldırmaya çalışırken, arbede yaşandı. Jandarma ve çevik kuvvet polisi vatandaşlar ile araç arasında bulunarak saldırıyı önledi. Zanlılar cezaevine götürüldü.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber: Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ / SAKARYA, (DHA)
(Tür: Yurt)