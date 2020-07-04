SAKARYA KAYIP İŞÇİLERİN YAKINLARI BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR; 'AMA İYİ AMA KÖTÜ KUZENİMİZİ BULMAK...
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SAKARYA KAYIP İŞÇİLERİN YAKINLARI BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR; 'AMA İYİ AMA KÖTÜ KUZENİMİZİ BULMAK...

Patlamanın ikinci gününde kayıplar aranıyor (2)KAYIP İŞÇİNİN KUZENİ: AMA İYİ AMA KÖTÜ KUZENİMİZİ BULMAK İSTİYORUZHaber alınamayan 3 işçiden biri olan ve 8 yıldır fabrikanın patlayıcı fitilleme bölümünde çalışan Halis Yılmaz'ın (26) kuzeni Ramazan Ün, patlamanın ardından fabrika çevresinde...

04.07.2020 09:16 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:23

Patlamanın ikinci gününde kayıplar aranıyor (2)

KAYIP İŞÇİNİN KUZENİ: AMA İYİ AMA KÖTÜ KUZENİMİZİ BULMAK İSTİYORUZ

Haber alınamayan 3 işçiden biri olan ve 8 yıldır fabrikanın patlayıcı fitilleme bölümünde çalışan Halis Yılmaz'ın (26) kuzeni Ramazan Ün, patlamanın ardından fabrika çevresinde bulunan bağ ve bahçelerde ailecek arama çalışması yaptıklarını ama bir sonuç alamadıklarını söyledi. Halis Yılmaz'dan en son patlamanın yaşandığı saatten 10 dakika önce haber alındığını söyleyen kuzeni Ramazan Ün, "Biz dünden beri hiçbir şekilde kuzenimizden haber alamadık. Sülale boyu burada bekliyoruz. Acımız, üzüntümüz çok büyük. Burada vefat edenlerin de ailelerine sabır diliyorum Allah'tan. Ama iyi ama kötü biz insanımızı bulmak istiyoruz" dedi.

'BÖYLE BEKLEMEK ÇOK ZOR'

Dün öğle saatlerinden bu yana fabrika önünde bekleyen Ramazan Ün, sözlerine şöyle devam etti:

"Halis sabah evden çıkıyor, fabrikaya geliyor. En son patlamadan önce, 10 dakika öncesine kadar içerideki arkadaşlarıyla sohbet, muhabbet ediyor. Ondan sonra bir daha haber alınamıyor Halis'ten. Bildiğim kadarıyla patlayıcı fitilleme bölümünde çalışıyordu. Olayın ardından hiçbirinin telefonuna ulaşılamıyor. Telefonları soyunma odasında bırakmışlar. Biz burada kendi imkanlarımızla bağlarda, bahçelerde dört bir yanda aradık. Fabrikanın etrafını biz dolaştık. Yardım ekipleri de geldi, biz kendimiz aile olarak da örgütlendik aradım ama bulamadık. Bir an önce bu işin sonuçlanmasını bekliyoruz, böyle beklemek çok zor bir durum Allah kimseye yaşatmasın."

SAKARYA KAYIP İŞÇİLERİN YAKINLARI BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR; 'AMA İYİ AMA KÖTÜ KUZENİMİZİ BULMAK...

Kaynak: DHA

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