Sakarya Kayınvalidesi ve 2 Kayınbiraderini Öldürüp İntihar Etti, Eşi Kaçarak Kurtuldu

Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu (2)

ANNE VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, damadı tarafından öldürülen Ayşe Dayıoğlu, oğulları Feridun ve Adem Dayıoğlu memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi. Cenazeler, Akyazı Bedil Mahallesi'ndeki eve getirilirken, ağıtlar yakıldı. Dualar okunmasının ardından cenazeler Bedil Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrası cenaze namazlarının kılınmasının ardından anne ve oğulları aile mezarlığında toprağa verildi. Dayıoğlu ailesi taziyeleri kabul etti.

Kaynak: DHA