SAKARYA KAVŞAKTA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, otomobilin kavşakta yola giren otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, otomobilin kavşakta yola giren otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.45 sıralarında, D-100 Karayolu Erenler ilçesi Büyük Esence kavşağında meydana geldi. Y.C. idaresindeki 54 AS 331 plakalı otomobil yola giriş yapan C.K. idaresindeki 54 FA 168 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan Y.C., A.M., C.K., T.K. ve M.R.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı