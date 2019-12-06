: Sakarya-kasadan çaldığı paraları samanlığa sakladı

06.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:25

Kasadan çaldığı paraları samanlığa sakladı

ADAPAZARI'nda, iş yerindeki çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 110 bin TL'yi çalan S.S.(21) yakalanırken, paralar ise sakladığı samanlıkta ele geçirildi.

Önceki gün gece saatlerinde, Adapazarı Zirai Aletler Sanayi içerisindeki bir Iş yerine giren hırsız, spiral taşlama makinesiyle kasanın kapağını keserek içerisinde bulunan 110 bin TL parayı çaldı. Sabah iş yerine gelenler, kasadan paraların çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Polis, iş yerinde delil toplayarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kar maskesi takan hırsızın kasaya açması güvenlik kameralarına yansırken, hırsızın kimliği belirlendi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan S.S. polisin operasyonu ile Karasu ilçesinde saklandığı apart otelde yakalandı. S.S.?nin ifadesi doğrultusunda paraları Kocaeli'de bir samanlığa sakladığı belirlendi. Polis, samanlığa konulan paraları alarak sahibine teslim etti. S.S. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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