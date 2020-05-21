SAKARYA Karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı Karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kendisine farklı söylendiğini ileri sürerek kestirdiği karpuzu almak istemeyen kişi pazarcı ile tartıştı.

Karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kendisine farklı söylendiğini ileri sürerek kestirdiği karpuzu almak istemeyen kişi pazarcı ile tartıştı. Pazarcı eline geçirdiği bıçakla karpuzu almak istemeyen kişiyi kovaladı.

Akyazı ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre karpuz almak için sıra bekleyen bir kişi, kendinden önceki müşteriye farklı fiyat söylendiğini öne sürerek kestirdiği karpuzu almaktan vazgeçti. Satıcı ise müşterinin kestirdiği karpuzu almamasına tepki gösterince ortalık bir anda gerildi. Çıkan tartışmada pazarcı eline aldığı bıçakla müşterisinin üzerine yürüdü. Araya diğer pazarcılar ve vatandaşlar gerginliği önledi. Bıçaklı kovalamaca sonrası olay tatlıya bağlanarak taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: DHA