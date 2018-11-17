Sakarya Karikatürlü Ev'de Minik Kursiyerlere Meral Onat'dan Eğitim

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Kırkpınar Karikatürlü Ev'de karikatürist Meral Onat, minik kursiyerlerle bir araya gelerek, eğitim verdi.

Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu Sanat Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı Kırkpınar Karikatürlü Ev'de ilk kış dönemi karikatür atölyesi gerçekleşti. Karikatürist Meral Onat, karikatür atölyesine katılan öğrencilere eğitim verdi. Karikatür çizimlerine erken yaşlarda başladığını ve çocukları bir arada görmekten mutlu olduğunu belirten Onat, Çocukların bu işe gönül vererek bu ambiyansı yaşaması ve ailelerin çocuklarını bu tarz etkinliklere getirmeleri çok önemli. Bu çocuklar belki de ileride birbirleri ile bu konuda arkadaşlıklarını sürdürecek, sanata düşkün olacak ve belki de dergiler gazeteler çıkaracaklar. Bu yüzden çocukların bu şekilde yönlendirilmesi çok önemli. Çizmiş oldukları resimleri övmekten ziyade yaptıklarını kimlik olarak uğraştıkları şey kendilerine bir dünya yaratmaları, onaylanmaları, kendilerine saygılarını arttıracak. Bu yüzden çocukların sanata ilgili olmalarını çok seviyorum. dedi.