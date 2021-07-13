Sakarya Karasu Kuran Kursu öğrencilerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine ziyaret etti
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Sakarya Karasu Kuran Kursu öğrencilerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine ziyaret etti

Sakarya Karasu Kuran Kursu öğrencilerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ali Tuna - Haberler | Güncel

Sakarya Karasu Kuran Kursu öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesini ziyaret etti.

Sakarya Karasu Kuran Kursu öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesini ziyaret etti.

Sakarya'dan kentte gelen 80 öğrenci, Yeni Mahalle Camisi'nde kıldıkları sabah namazının ardından okudukları Kur'an-ı Kerim hatimlerini 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye etti.

Camide Kur'an-ı Kerim, ilahi ve salavatlar okuyan öğrencilere, 15 Temmuz darbe girişimi ve Kurtuluş Savaşı'nda Polatlı'nın tarihi önemi anlatıldı.

Öğrenciler daha sonra Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç rehberliğinde POTA müzesi, Şehitlik Anıtı, Sakarya Savaşı Şehitliği ve Duatepe Anıtını gezdi.

Sakarya Şehitliği'nde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, öğrenciler burada Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

Ankara İl Müftü Yardımcısı Fazlı Mutlu, 15 Temmuz'da tankların altına yatarak ezanın dinmeyeceğini, bayrağın inmeyeceğini, bu vatana kimsenin sahip olamayacağını gençlerin haykırdığını söyledi.

Sakarya Karasu Kuran Kursu öğrencilerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine ziyaret etti
Sakarya Karasu Kuran Kursu öğrencilerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine ziyaret etti
Sakarya Karasu Kuran Kursu öğrencilerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine ziyaret etti
Sakarya Karasu Kuran Kursu öğrencilerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna

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