SAKARYA Karasu'da yağmur yağdı, sahil boş kaldı Karasu'da yağmur yağdı, sahil boş kaldıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde yağmur yağışı etkili olurken, tatilcilerin akın ettiği sahil boş kaldı.

Karasu'da yağmur yağdı, sahil boş kaldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yağmur yağışı etkili olurken, tatilcilerin akın ettiği sahil boş kaldı.

Karasu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Bazı bölgelerde yollar sularla kaplanırken, asfaltta çökmeler oldu. Tatilcilerin akın ettiği sahil ise şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle boş kaldı. Cankurtaranlar rüzgar etkili olmadan önce uyarıda bulundu. Denizde bulunan kişiler denizden çıkartıldı. Yağmur yağışı nedeniyle sahildeki şemsiye ve şezlonglar hasar görmemesi için kaldırıldı.

Kaynak: DHA