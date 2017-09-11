Sakarya - Karanlık Yolda Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Öldü

Karanlık yolda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü



ADAPAZARI'nda, karanlık yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü Bektaş Çiçek otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.



Kaza saat 23.30 sıralarında, Taşlık Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana geldi. Aydınlatmanın olmadığı yolda ilerleyen Bektaş Çiçek yönetimindeki motosiklete karşı yönden gelen otomobil çarptı. Bektaş Çiçek motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Sürücü otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Bektaş Çiçek'in öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi kapatarak, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan sürücü olaydan 1 saat sonra otomobiliyle yakalanarak gözaltına alındı. Bektaş Çiçek'in cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.